غالي: الشعب الصحراوي سيواصل الكفاح

استقبل رئيس الجمهورية الصحراوية، ابراهيم غالي، اليوم الجمعة، وفدا إسبانيا من جزر البليار.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية، يضم الوفد أعضاء من المجموعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي، مديرة التعاون والهجرة بالحكومة الباليارية، رئيسة جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي بمايوركا، بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني الإسباني.

وخلال اللقاء رحب الرئيس إبراهيم غالي بالوفد واطلعهم على آخر مستجدات القضية الصحراوية على كافة الصعد، مقدما لهم الشكر على مرافقتهم الدائمة للشعب الصحراوي في كفاحه العادل.

وأكد الرئيس إبراهيم غالي أن الشعب الصحراوي سيواصل الكفاح حتى نيل الاستقلال واستكمال السيادة.

من جانبهم أعضاء الوفد عبروا عن ثبات مواقفهم ومؤازرتهم الشعب الصحراوي المظلوم حتى نيل حريته واستقلاله.