"اليونسكو" تمنح جائزتها لصحفيي قطاع غزة

منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، جائزة "غييرمو-كانو" لحرية الصحافة للعام الجاري، للصحفيين الفلسطينيين الذين غطوا عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة، أن نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، تسلم الجائزة من مساعد مدير عام "اليونسكو"، توفيق جلاصي، وأعضاء لجنة جائزة "اليونسكو"، خلال مهرجان أقامته المنظمة في العاصمة التشيلية "سانتياغو"، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل عام.

وأكد ناصر أبو بكر، في كلمة له بالمناسبة، أن منح "اليونسكو" جائزة حرية الصحافة للصحفيين الفلسطينيين، الذين غطوا عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة هو "حدث تاريخي وعظيم"، لافتا إلى أن "شعور الفرح والفخر ممزوج بالحزن على فراق شهداء الصحافة الفلسطينية، وأيضا بالتصميم والإرادة على محاسبة ومحاكمة القتلة المجرمين الذين قتلوا هذه الكوكبة" التي كانت تكشف للعالم حقيقة الاحتلال الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال ناصر أبو بكر "إنه لشرف عظيم أن أتحدث باسم صحفيي فلسطين في غزة، فهم صوت الحقيقة الذي سيظل يصدح في أرجاء المعمورة وهم شهود الحقيقة والشهود على أبشع وأكبر مجزرة

واعتبر أن قرار "اليونسكو" منح جائزة حرية الصحافة للعام 2024، لكافة الصحفيين الفلسطينيين الذين غطوا العدوان على غزة "هو بحد ذاته رسالة قوية من المنظمة مفادها أن العدالة للصحفيين سوف تتحقق وأن منظمات الأمم المتحدة بدأت تأخذ دورها في إنصافنا كصحفيين وعلى رأسها اليونسكو المنظمة المختصة في الأمم المتحدة، بحماية الصحفيين وحرية الإعلام، وفي تحقيق وتطبيق القانون الدولي، بما يخص حماية حرية الإعلام وحماية الصحفيين".