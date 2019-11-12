أعلن رجل الأعمال والناشط السياسي رشيد نكاز أنه سيتكفل بدفع الغرامات المالية التي أمرت بدفعها المحكمة في حق معتقلي الحراك.

وعبر نكاز في فيديو نشره على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" عن غضبه الشديد من الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك فجر اليوم الثلاثاء، معلنا استعداده لدفع أي مخالفة تفرض على المعتقلين السياسيين في الجزائر.

وكانت محكمة سيدي محمد قد أصدرت اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس لمدة سنة واحدة مع ستة أشهر غير نافذة في حق 21 موقوفا في إطار الحراك الشعبي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية مع دفع غرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دينار جزائري.