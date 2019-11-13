أوقفت عناصر الأمن بعنابة، صبيحة اليوم ، عددا من الرافضين للانتخابات بساحة الثورة، عندما اعترضوا مسيرة نظمها عدد من عمال مركب الحجار للحديد و الصلب تأييدا للانتخابات الرئاسية .

أفاد عدد من عمال المركب ممن تحدثنا معهم أن المسيرة التي دعت إليها النقابة، والتي تركت حرية الاختيار للعمال المشاركة فيها من عدمها، جابت ساحة الثورة ، حيث رفع العمال شعارات تدعو إلى الانتخابات وأنها الوسيلة الوحيدة للاستقرار .

وبينما كان عمال الحجار يسيرون في الجهة المقابلة بساحة الثورة، تجمع مواطنون أمام المسرح الجهوي منددين بإجراء انتخابات في مثل هذه الظروف ومطالبين بجزائر حرة وديمقراطية ، وهنا تدخلت قوة من الأمن و شرعت في اعتقال النشطاء، بما فيهم عدد من النساء، ما أثار سخطا وغضبا في صفوف المواطنين الذين كانوا في المكان ذاته .