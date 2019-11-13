عنابة: توقيفات في صفوف متظاهرين

أخبار الوطن
13 نوفمبر 2019 () - ز.ع
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أوقفت عناصر الأمن بعنابة، صبيحة  اليوم ، عددا من الرافضين للانتخابات بساحة الثورة،  عندما اعترضوا مسيرة نظمها عدد من عمال مركب الحجار للحديد و الصلب تأييدا للانتخابات الرئاسية .

أفاد عدد من عمال المركب ممن تحدثنا معهم أن المسيرة التي دعت إليها النقابة، والتي تركت حرية الاختيار للعمال المشاركة فيها من عدمها، جابت ساحة الثورة ، حيث رفع العمال شعارات تدعو إلى الانتخابات وأنها الوسيلة الوحيدة للاستقرار .

 وبينما كان عمال الحجار يسيرون في الجهة المقابلة بساحة الثورة، تجمع مواطنون أمام المسرح الجهوي منددين بإجراء انتخابات في مثل هذه الظروف ومطالبين بجزائر حرة وديمقراطية ، وهنا تدخلت قوة من الأمن و شرعت في اعتقال النشطاء، بما فيهم عدد من النساء، ما أثار سخطا وغضبا في صفوف المواطنين الذين كانوا في المكان ذاته .

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