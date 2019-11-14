عين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"أمس الأربعاء الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي مسؤولا عن انشطة تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمباريات الرجال والنساء.

وسيكون المدرب الفرنسي البالغ من العمر 70 سنة مسؤولًا عن مشاريع التطوير الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، التي يتم بموجبها توفير 6 ملايين دولار لكل اتحاد كرة قدم في العالم، وسيشمل دور فينغر رئاسة مجموعة الدراسة الفنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولم يتول المدرب الفرنسي مسؤولية تدريب أي فريق منذ رحيله عن الإدارة الفنية لنادي أرسنال عام 2018. وتولى أرسين فينغر مهمة تدريب أرسنال لمدة طويلة وصلت لـ22 عامًا توج خلالها بثلاثة ألقاب من البطولة الإنجليزية الممتازة، خلال مواسم 1997ـ1998 ، 2001ـ2002، 2003ـ2004 ، ونجح المدرب السابق "للغانرز" أيضًا في قيادة الفريق اللندني للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي خلال مواسم1997ـ1998، 2001ـ2002، 2002ـ2003، 2004ـ2005 ، 2013ـ 2014 ،2015 ـ 2016، 2016ـ 201 هذا بالإضافة إلى تتويجه مع أرسنال بكأس الدرع الخيرية خلال أعوام: 1998، 1999، 2002، 2004، 2014، 2015، 2017.

وربطت العديد من التقارير الصحفية العالمية فينغر، بتولي المهمة الفنية لفريق بايرن ميونخ خلفًا للمقال نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ لكن هذا الأخير نفي تلك الاخبار.