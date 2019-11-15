دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم الأربعاء، خلال عملية بحث وتمشيط ببلدية عمورة (الجلفة)، مخبأ للذخيرة يحتوي على 180 طلقة من مختلف العيارات وقذيفة وأغراض مختلفة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، يوم الخميس، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش

الوطني الشعبي, يوم 13 نوفمبر 2019، خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة بمنطقة عبد المجيد ببلدية عمورة، ولاية الجلفة، مخبأ (01) للذخيرة يحتوي على 180 طلقة من مختلف العيارات وقذيفة (01) من نوع RPG-7 وثلاث (03) كبسولات، بالإضافة إلى كيلوغرامين (02) من المواد المتفجرة وأغراض مختلفة، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة ".

وفي أقصى الجنوب أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، ثمانية (08) أشخاص وحجزت أربع (04) شاحنات ومركبتين (02) رباعيتي الدفع وثلاثة (03) أجهزة للكشف عن المعادن و16 مولدا كهربائيا و7مطارق ضغط، بالإضافة إلى 13 طنا من المواد الغذائية و4800 لتر من الوقود الموجهة للتهريب".

من جهة أخرى، "أوقف حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني بكل من الوادي والطارف، تاجري (02) مخدرات

وحجزوا 13160 قرص مهلوس 870 وحدة من الأدوية، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، بالأغواط، شخصين بحوزتهما بندقيتي (02) صيد ومنظار (01) ميدان و100 خرطوشة ذخيرة ومعدات مختلفة لصناعة وتعبئة الخراطيش".