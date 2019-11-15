تم نقل مباراة، مولودية الجزائر-أهلي برج بوعريريج، لحساب تسوية الجولة السادسة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، من ملعب 5 جويلية (الجزائر) إلى ملعب عمر حمادي بولوغين (الجزائر) يوم الأحد ابتداء من الساعة 18 :45 حسب ما أعلنت عنه اليوم الجمعة، الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وأوضح نفس المصدر :" لقد اتخذت الرابطة المحترفة هذا القرار بعد تلقيها مراسلة من المديرية العامة للمركب الأولمبي تحيطها علما بغلق ملعب 5 جويلية ابتداء من اليوم 15 نوفمبر من أجل الشروع في أشغال ترميم الأرضية التي أصبحت غير صالحة و خاصة بعد تهاطل أمطار غزيرة التي أضرت أكثر بأرضية الميدان".

و تحتل مولودية الجزائر، المرتبة الأولى للبطولة رفقة شباب بلوزداد برصيد 20 نقطة لكل منهما، حيث تلقت هزيمتها الأولى يوم الأربعاء الماضي بملعب 5 جويلية أمام شبيبة القبائل (0-3) في لقاء مؤجل عن الجولة العاشرة.

و أضافت الهيئة المسيرة للمنافسة قائلة:" تحسبا للمواعيد الدولية القادمة للفريق الوطني و الأندية المشاركة في المنافسات الدولية، قام ديوان المركب الأولمبي بهذه العملية العاجلة. وحسب توقعات وزارة الشباب و الرياضة، ستنتهي الأشغال في منتصف شهر فبراير المقبل.

و من المتوقع أن يعود الفريق الوطني إلي الملعب الأولمبي في شهر مارس المقبل، تحسبا للدور الثاني لتصفيات مونديال-2022 بقطر.