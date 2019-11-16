أعلنت محكمة سودانية، اليوم السبت، تحديد يوم 14 ديسمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في حق الرئيس السابق عمر البشير على خلفية اتهامات بينها الفساد.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اليوم المحكمة الخاصة السودانية، حيث استمعت فيها لإفادات الطاهر عبد القيوم المراجع العام لجمهورية السودان الذي قال إنه لا علم له بالمبالغ التي تم العثور عليها في منزل البشير.

وفي 19 أوت الماضي بدأت أولى جلسات محاكمة البشير الذي يواجه تهما بـ "الفساد" المالي والثراء الحرام بعد العثور على مبلغ مالي بمقر إقامته بعد عزله، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى السجن بأكثر من 10 سنوات.

وأودع البشير سجن "كوبر" شمال الخرطوم، عقب عزله من قبل الجيش في 11 أفريل الماضي وذلك بعد ثلاثة عقود من بقائه في السلطة تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية 2018 .