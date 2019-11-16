أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عفواً مساء الجمعة، حسب التوقيت الأمريكي، عن ضابطين بالجيش متهمين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان وبأن تعاد لقائد فصيلة بالقوات الخاصة بالبحرية الرتبة العسكرية التي كان عليها قبل تخفيضها بسبب تصرفات ارتكبها في العراق في خطوة قال منتقدون إنها ستقوض العدالة العسكرية وتبعث برسالة مفادها أنه سيتم التغاضي عن الفظائع التي يتم ارتكابها في ساحات القتال.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب منح عفواً كاملاً عن فيرست لفتنانت (ملازم أول) كلينت لورانس والميجر (الرائد) ماثيو جولستين وأمر بأن تعاد إدوارد جالاجر الرتبة العسكرية التي كان عليها قبل إدانته خلال محاكمة عسكرية هذا العام. وقال البيان "لأكثر من 200 عام استخدم الرؤساء سلطتهم لعرض فرص ثانية لأفراد يستحقونها منهم عسكريون خدموا بلادنا. هذه الإجراءات تتفق مع هذا التاريخ الطويل".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الوزارة لديها ثقة في نظام العدالة العسكرية. وأضاف أن "الرئيس جزء من نظام العدالة العسكرية بوصفه القائد الأعلى ولديه سلطة تقييم أمور بهذا الشكل".