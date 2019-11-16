تنحى الأمريكي جيف بيزوس، مالك شركة “أمازون”، عن صدارة قائمة أغنى أغنياء العالم، حسب تصنيف جديد لموقع “بلومبرغ” الأمريكي. وحسب التصنيف الجديد، فقد تفوّق بيل غيتس، مالك شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، بعد ارتفاع أسهم شركته بعد العقد الذي تم توقيعه مع البنتاغون. وتبلغ قيمة عقد الشركة الأمريكية عشر مليارات دولار، ويقتضي من شركة “مايكروسوفت” إنشاء بنية تحتية لتخزين بيانات الإدارة العسكرية الأمريكية لترتفع أسهم الشركة، الأمر الذي انعكس على ثروة غيتس لتصل إلى 110 مليار دولار. واحتل جيف بيزوس المركز الثاني بثروة بلغت 109 مليار دولار، واحتل بينو أرنو، رئيس مجموعة شركات “لويس فيتون” و«مويت هينسي” المرتبة الثالثة بـ103 مليار دولار.