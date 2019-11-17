أطلقت مساء اليوم مصالح الأمن الحضري الثاني لأمن ولاية البويرة سراح ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة ينحدرون من بلدية ىآيت لعزيز، بعد أن تم السماع لهم في محاضر رسمية بعد أحداث تخريب الألواح المخصصة لتعليق ملصقات المرشحين للرئاسيات بوسط المدينة .

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن الشباب الموقوفين أقدموا على نزع اللافتة المخصصة لإلصاق صور المرشحين بمحطة نقل المسافرين القديمة الواقعة بوسط مدينة البويرة تعبيرا منهم على رفض إجراء الإنتخابات ، غير أنه تسارعت الأحداث بعدما تدخلت مصالح الشرطة أين تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الأمن الحضري الثاني أين تم سماعهم في محاضر رسمية ، وبعد ساعات من التوقيف تجمهر عدد معتبر من المواطنين أمام مقر الأمن الحضري الثاني ليتم إطلاق سراحهم .