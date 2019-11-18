حصد بنك البركة الجزائري على جائزة “أفضل بنك إسلامي لعام 2019” في فئة جوائز البلدان، ضمن الجوائز السنوية التي تمنحها مجلة “غلوبال فاينانس” للبنوك والمؤسسات المالية العالمية، والتي سيتم تسليمها في حفل سنوي كبير يقام على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وجاء الإعلان عن فوز بنك البركة الجزائري بناء على معايير مالية ومهنية وضعتها لجنة التحكيم، وعلى دوره المرموق في خدمة الصيرفة الإسلامية والقدرة على مواصلة النمو المستقبلي وجودة المنتجات والخدمات التي يقدمها لزبائنه، بالإضافة إلى الأصالة والابتكار في الخدمات والمعاملة مع الزبائن، مع التطور المستمر في العمليات المصرفية، وغيرها من المعايير مثل العلاقات الاستراتيجية والتوسع الجغرافي والربحية ومتانة الأوضاع المالية.