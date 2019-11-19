تمكنت خلال الأسبوع الجاري عناصر أمن ولاية المسيلة بالتنسيق مع مفتشية الجمارك من حجز كمية معتبرة من العملة الصعبة، حسبما صرح به اليوم الثلاثاء محافظ الشرطة السعيد بوخاري المكلف بخلية الإعلام والاتصال لدى أمن الولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن الأمر يتعلق ب59 ألف و 700 أورو و 3620 دولار أمريكي و 1189 ريال سعودي و 1090 دينار تونسي و 1000 جنيه إسترليني. كما كشف عن حجز 23 مليون د.ج أيضا تمثل عائدات الصرافة غير القانونية.

وتأتي العملية، حسب ذات المصدر بناء على ورود معلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون بالصرافة وتبديل العملة الصعبة بالوطنية بطريقة غير قانونية لتقوم عناصر الأمن بالتنسيق مع عناصر الجمارك بالتحقيقات اللازمة التي أفضت إلى توقيف ثلاثة أشخاص بحوزتهم المبالغ المذكورة, حسب ما تم إيضاحه.

وسيتم تقديم الأشخاص الثلاثة الموقوفين أمام الجهات القضائية بتهمة "انتهاك قانون التبادلات النقدية"، حسب ما خلص إليه محافظ الشرطة السعيد بوخاري.