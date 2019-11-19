قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 106 محتج قتلوا في 21 مدينة في إيران خلال الاضطرابات التي تفجرت بسبب ارتفاع أسعار الوقود الأسبوع الماضي.

وأضافت المنظمة في بيان "تعتقد المنظمة أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200".

وتعليقا على التظاهرات الحاشدة التي تجتاح العديد من المدن الإيرانية، التي أشعلها الإعلان عن توزيع البنزين بالحصص، وزيادة سعره بنسبة 50 بالمائة على الأقل، أصدر الجيش الإيراني أول بيان له تعليقا على هذه الاحتجاجات.

وأشار البيان الصادر عن الجيش الإيراني لــ"جهوزية القوات ويقظتها الكاملة للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة ترابها، باعتبار ذلك مبدأ لا بد منه للجميع".