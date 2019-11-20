أكد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل علي بن فليس، اليوم الأربعاء، بالشلف، أن الجزائر "بمقدورها بلوغ الاكتفاء الذاتي في الجانب الفلاحي"، متعهدا بالعمل على تطوير هذا القطاع وعصرنته في مختلف مناطق الوطن لبلوغ الهدف المنشود.

وقال بن فليس في تجمع شعبي نشطه بالمركز الثقافي الإسلامي بوسط المدينة، خلال اليوم الرابع من الحملة الانتخابية، أن الجزائر "بمقدورها بلوغ الاكتفاء الذاتي في الجانب الفلاحي، بشرط وجود رئيس للجمهورية يعمل على تمكين الفلاحين من الحصول على الأراضي والتسهيلات والقروض والمكننة والمرافقة".

وأضاف أن برنامجه الانتخابي يتضمن "ملفا عميقا يهتم بالفلاحة الجبلية والسهبية وفي الهضاب العليا والجنوب الكبير"، مع التزام الدولة بـ"مرافقة الفلاحين على المستوى البلدي والولائي والوطني"، مشددا على ضرورة "العدل في توزيع الأراضي وإعطاء القروض لمن يستحقها مع استبعاد المفسدين وغير المستحقين".

وفي سياق حديثه، انتقد رئيس حزب طلائع الحريات الوعود "غير الواقعية" التي قد تصدر في الحملات الانتخابية، مؤكدا أن "الصدق وقول الحقيقة هو الذي يبني الأمم والأوطان".

وفي هذا الصدد، كشف المتحدث عن محور في برنامجه الانتخابي يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع التربية والتكوين، ملتزما بـ"إنشاء كتابة دولة لدى وزارة التربية مهمتها تسهيل تمدرسهم وضمان تأقلم التعليم والتكوين المهني مع أوضاعهم الخاصة".