الجمعة الـ 41 من الحراك

أخبار الوطن
29 نوفمبر 2019 () - الخبر
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* شارع ديدوش مراد

 

 المصدر: الخبر.. مصطفى بسطامي

* توزيع الأكل للمتظاهرين في العاصمة.

 

 

* بداية توافد المواطنين إلى ساحة البريد المركزي وساحة موريس أودان، وسط العاصمة، تمهيدا لمسيرة الجمعة الـ 41.

 

 المصدر: الخبر..مصطفى بسطامي

* لأول مرة منذ بداية الحراك، حضور مكثف لمركبات وشاحنات الشرطة مركونة في شوارع بجاية.

 

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

ويستمر الحراك الشعبي في جمعته الـ 41 ضد رموز نظام بوتفليقة، مطالبا بالتغيير الجذري في البلاد.

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