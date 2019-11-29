* شارع ديدوش مراد

المصدر: الخبر.. مصطفى بسطامي

* توزيع الأكل للمتظاهرين في العاصمة.

* بداية توافد المواطنين إلى ساحة البريد المركزي وساحة موريس أودان، وسط العاصمة، تمهيدا لمسيرة الجمعة الـ 41.

المصدر: الخبر..مصطفى بسطامي

* لأول مرة منذ بداية الحراك، حضور مكثف لمركبات وشاحنات الشرطة مركونة في شوارع بجاية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

ويستمر الحراك الشعبي في جمعته الـ 41 ضد رموز نظام بوتفليقة، مطالبا بالتغيير الجذري في البلاد.