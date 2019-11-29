الجمعة الـ 41 من الحراك
أخبار الوطن
29 نوفمبر 2019 () - الخبر
* شارع ديدوش مراد
المصدر: الخبر.. مصطفى بسطامي
* توزيع الأكل للمتظاهرين في العاصمة.
* بداية توافد المواطنين إلى ساحة البريد المركزي وساحة موريس أودان، وسط العاصمة، تمهيدا لمسيرة الجمعة الـ 41.
المصدر: الخبر..مصطفى بسطامي
* لأول مرة منذ بداية الحراك، حضور مكثف لمركبات وشاحنات الشرطة مركونة في شوارع بجاية.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
ويستمر الحراك الشعبي في جمعته الـ 41 ضد رموز نظام بوتفليقة، مطالبا بالتغيير الجذري في البلاد.