حددت اللجنة الفيدرالية لتنظيم كأس الجزائر تواريخ مختلف الأدوار لكأس الجزائر لموسم "2019-2020" لصنف الأكابر و الأصناف الشبّانية حسب ما أعلنت عنه الأربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وجاء البرنامج على النحو التالي: الدور الثاني و الثلاثون (أكابر): أيام 21 و 22 و 23 ديسمبر بالنسبة للأصناف الشبّانية (دون 19 و 17 و 15 سنة): ستجري عملية القرعة للدور السادس عشر يوم 29 ديسمبر.

التواريخ المقترحة للأصناف الشبّانية:

الدور السادس عشر: يومي 10 و 11 جانفي 2020

الدور ثمن النهائي: يومي 1 و 2 فيفري 2020

عملية القرعة للدورين ربع النهائي و نصف النهائي: يوم 10 فيفري

الدور ربع النهائي: يومي 28 و 29 فيفري 2020

الدور نصف النهائي: يومي 13 و 14 مارس 2020

للتذكير, سيجري حفل عملية القرعة للدورين 32 و 16 للمنافسة الشعبية (أكابر) يوم الثلاثاء المقبل بالمدرسة العليا للفندقة و الإطعام بعين البنيان (الجزائر).