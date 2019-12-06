فاز الرجاء البيضاوي المغربي أمام مضيفه فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-0 (الشوط الأول: 0-0) اليوم الجمعة وذلك ضمن فعاليات الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء من قبل اللاعب سفيان رحيمي في الدقيقة الـ 48 من عمر الشوط الثاني.

ويعد هذا الفوز الأول للنادي المغربي بعد سقوطه في الجولة الأولى داخل الديار أمام الترجي التونسي 0-2، في الوقت الذي فازت فيه شبيبة القبائل أمام الضيف فيتا كلوب 1-0.

ولحساب نفس الجولة، يستقبل الترجي التونسي الضيف الجزائري، شبيبة القبائل، اليوم الجمعة بملعب رادس بتونس (20:00).

وستلتقي شبيبة القبائل بنادي الرجاء البيضاوي برسم الجولة الثالثة يوم 27 نوفمبر الجاري بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.