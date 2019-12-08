أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأحد، أن فترة التسجيلات للقرعة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو على مستوى البلديات سيكون ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي "فايسبوك" أن "انطلاق فترة التسجيلات للقرعة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو على مستوى البلديات سيكون ابتداء من يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 إلى غاية السبت 18 جانفي 2020".

وأضافت الوزارة أنه "تم تحديد تاريخ إجراء عملية القرعة بيوم السبت 25 جانفي 2020″، وأن عملية القرعة هذه السنة سيخص موسمي الحج 2020 و 2021 لإتاحة حظوظ أكبر للمهتمين".