تستعد منظمة التجارة العالمية، الأربعاء المقبل، لإلغاء جهازها القضائي المشلول، بسبب رفض الولايات المتحدة تسمية قضاة جدد فيه، فيما تستمر واشنطن في التصعيد تجاريا ضد أوروبا والصين. ونجحت المنظمة، التي تحتفي في جانفي المقبل بمرور 25 عاما على تأسيسها، بتجاوز الانقسامات حول ميزانيتها المرتبطة بتهديدات من واشنطن، لكن تجميد الأمريكيين العمل في محكمة الاستئناف التابعة لمجلس تسوية النزاعات في المنظمة، لا يزال مستمرا. ويرى مدير منظمة التجارة، روبيرتو أزيفيدو، أن إلغاء هذه المحكمة “قد يفتح الباب أمام حالة أكبر من عدم اليقين وعمليات انتقامية خارجة عن السيطرة”. ومن الضروري على الدول الأعضاء في المنظمة أن تسوي المشكلة قبل 10 ديسمبر الجاري، إذ سيصبح عدد القضاة فيها غير كاف لحسن سير عملها، ما سيجعل منظمة التجارة العالمية غير قادرة على إلزام الدول الـ164 الأعضاء فيها بالقواعد، وهو وضع سيزيد من هشاشة التعددية الدولية التي تواجه الكثير من التحديات بسبب مواقف الرئيس الأمريكي.