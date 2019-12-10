لم ينتظر رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتيمو طويلاً، من أجل الرد على إمكانية عودة المدرب الإسباني الناجح إلى تدريب النادي الكتالوني، لاسيما وأن غوارديولا استهل مسيرته التدريبية مع "البلوغرانا"، وقاده إلى تحقيق 14 لقباً في أربع سنوات فقط.

وقال جوسيب ماريا بارتيمو، في تصريحات خص بها صحيفة "لاريبوبليكا" الشهيرة "عودة بيب غواديولا؟ الأمر لا يعتمد علي، فقد كان غواردويلا هو من قرر الرحيل عن النادي"، وأضاف: "بالنسبة لي أبواب برشلونة مفتوحة دائماً له".

وحاليا، لا يمر بيب غوارديولا بفترة جيدو على رأس الإدارة الفنية لفريق مانشستر سيتي، إذ أصبحت حظوظ "الأزرق السماوي" صعبة للغاية في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد تأخر مانشستر سيتي بفارق 14 نقطة كاملة أمام المتصدر ليفرلول.