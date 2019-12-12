* تمنراست..إقبال على مكاتب الاقتراع.

* بداية مسيرة في ولاية برج بوعريريج.

* أغلب المحلات بالعاصمة مغلقة.

الصورة: نور هدى مشاشبي "الخبر"

* مصالح الأمن تفرق مجموعة صغيرة من المتظاهرين الرافضين للرئاسيات بالقرب من شارع ديدوش مراد بالعاصمة.

*بعد أن توارى عن الأضواء سنوات طويلة، نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية الأسبق، يظهر من جديد، حيث أدلى بصوته ومنح تصريحا لوسائل الإعلام.

* عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، يدلي بصوته.

* بداية تجمع رافض للرئاسيات بقسنطينة.

* الساعة التاسعة بالعاصمة، عدا التعزيزات الأمنية ببعض النقاط كساحة أول ماي، لم تكن الأجواء تشير لتنظيم رئاسيات.

الصورة: نور الهدى مشاشبي "الخبر"

* أجواء مشحونة تشهدها ولايات بجاية وتيزي وزو والبويرة، أين أغلقت أغلب مكاتب الاقتراع مع تسجيل مناوشات في بعض المناطق من هذه الولايات.

* تظهر صور بثها التلفزيون العمومي توافدا للناخبين على مستوى عدة ولايات مثل البليدة والمدية.

* افتتحت اليوم الخميس في الساعة الثامنة صباحا مكاتب الاقتراع أمام أزيد من 24 مليون جزائري منقسمين بين مؤيد للانتخابات بالتصويت، ومعارض لها من خلال مقاطعتها وفي أجواء سياسية مشحونة حيث عاشت عدة ولايات يوم أمس مسيرات رافضة لإجراء الرئاسيات وبعضها شهدت ليال بيضاء.

ويتنافس على منصب القاضي الأول للبلاد في هذه الانتخابات، خمسة مترشحين خاضوا في ظروف مشحونة حملة انتخابية دامت 22 يوما، ويتعلق الأمر بكل من، رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، مرشح حزب طلائع الحريات بن فليس علي، رئيس حركة البناء الوطني بن قرينة عبد القادر، الوزير الأول الأسبق تبون عبد المجيد، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، ميهوبي عز الدين.