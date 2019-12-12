أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية تبرأه من رئيس بلدية بولوغين لوكال توفيق بعدما دعم أحد المترشحين للانتخبابات الرئاسية.

وجاء في بيان لاقدم حزب معارض في الجزائر " نظراً لتصرفات رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بولوغين ولاية الجزائر العاصمة السيد لوكال توفيق، خاصةً مشاركته في الحملة الانتخابية ودعمه لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية 12/12/2019 التي رفضها الأغلبية من الشعب الجزائري والحزب .... ننهي إلى علم الرأي العام ومواطني بلدية بولوغين بشكل خاص برفع الغطاء السياسي عن السيد لوكال توفيق".

وأضاف البيان "هذا الأخير لم يعد يعتبر من صفوف الأفافاس ابتداءا من تاريخ 11/12/2019 ".

وكان "الافافاس" قد عبر مرارا عن رفضه لانتخابات 12 ديسمبر، معتبرا غياها محاولة من النظام لتجديد نفسه.