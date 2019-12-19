قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان إنها وافقت على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا.

وأعلنت قناة "فبراير" الليبية، أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، قد وافقت على الدعم الفني والنوعي من الحكومة التركية، كما وافقت أيضًا على طلب الدعم العسكري من كل من أمريكا وإيطاليا وبريطانيا.

وكان اجتماع قد بدأ ظهر اليوم لوزراء حكومة الوفاق من أجل اتخاذ موقف بشأن الدعم التركي لليبيا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في مواقف عدة، إن بلاده على استعداد لإمداد ليبيا بالدعم العسكري، في حال طلبت الحكومة الليبية أو الشعب الليبي مثل ذلك الأمر.