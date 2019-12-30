توفي ما لا يقل عن ستة أشخاص في ثاني أشد موجة من البرد القارس تجتاح غرب الهند وشمالها في 119 عاما، والتي أدت كذلك إلى انتشار الضباب الكثيف وشلت مناحي الحياة في عدة مناطق من البلاد بما في ذلك العاصمة نيودلهي.

ونقلت حكومة مدينة دلهي كثيرا من المشردين إلى ملاجئ مؤقتة، لكن لا يزال عدد كبير منهم ينام في العراء.

وبلغت درجة الحرارة الصغرى في دلهي أمس الأحد 2.8 درجة مئوية، وهي أعلى قليلا من 2.4 المسجلة يوم السبت والتي تمثل أقل درجة منذ 2013.

في غضون ذلك، استمرت الأجواء شديدة البرودة في شمال بنغلادش، حيث توفي ما لا يقل عن 50 شخصا بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن أدنى درجة حرارة في بنغلادش لهذا العام سُجلت يوم الأحد وبلغت 4.5 درجة مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال البلاد.

وفي باكستان، طلب رئيس الوزراء عمران خان من رئيسي وزراء إقليمي البنجاب وخيبر بختون خوا نقل المشردين إلى أماكن إيواء.