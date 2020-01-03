قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة بصدد نشر قرابة 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط، في استعراض للقوة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.



وتأتي التعزيزات من قوة رد سريع تابعة للفرقة 82 المحمولة جوا كانت وضعت في حالة تأهب بعد مهاجمة السفارة الأميركية بالعاصمة العراقية بغداد، حسب بيان للمتحدث باسم البنتاغون.



وأوضح المصدر أن "هذه الكتيبة ستنشر في الكويت، وهو إجراء مناسب ووقائي استجابة لتزايد مستوى التهديد ضد القوات والمنشآت الأميركية".



وكان قائد أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي قال في لقاء إعلامي أمس الخميس إنه يمكن إرسال قوات أخرى بحسب الحاجة.



وأوضح ميلي أنه علاوة على 750 جنديا تم إرسالهم إلى الكويت بعيد مهاجمة السفارة الأميركية يوم الثلاثاء، "صادق الرئيس على نشر قوة الرد السريع وكتيبة قوات عملانية من الفرقة 82 المجوقلة".



ومع الدفعة هذه، تكون الفرقة 82 إنزال جوي بأكملها قد أُرسلت إلى منطقة الشرق الأوسط.