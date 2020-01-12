سجلت درجة الحرارة في بعض المناطق السعودية انخفاضا وصف "بغير المعتاد" و"النادر".

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن منطقة جازان، جنوب غرب المملكة، شهدت خلال الأيام الماضية درجات حرارة منخفضة كغير المعتاد، وخاصة في فترات المساء والفجر.

وأشارت الصحيفة إلى أن درجة الحرارة وصلت إلى 16 درجة مئوية، "متأثرة بالمنخفض الجوي من أصل قطبي الذي تتعرض له المملكة خلال هذه الفترة".

ونقلت الصحيفة عن بعض المواطنين قولهم إنه "من النادر حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة بالمنطقة، وأن هذا العام كان الأمر مغايرا".

ولفتت الصحيفة إلى أن "هذا الانخفاض يتزامن مع موجة البرد التي تتعرض لها بعض المناطق شمال ووسط المملكة، حيث تسببت الموجة الباردة في خروج أجهزة التكييف عن العمل".