توجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم السبت إلى برلين (ألمانيا) للمشاركة في الندوة الدولية حول الأزمة الليبية.

و كان في توديع الرئيس تبون بمطار هواري بومدين الوزير الأول عبد العزيز جراد و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة.

و يرافق رئيس الجمهورية إلى ندوة برلين وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم.

تسعى الحكومة الألمانية من خلال استضافة هذا المؤتمر إلى دعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق المصالحة في هذا البلد والتوصل إلى "ليبيا ذات سيادة".

وتشارك في هذا المؤتمر العديد من الدول من بينها الجزائر، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، تركيا, إيطاليا، مصر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.