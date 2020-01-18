قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ”أف. بي. آي” إن حكومة الرياض ”بشكل مؤكد تقريبا” تساعد سعوديين متهمين بارتكاب جرائم خطيرة في الإفلات من العدالة في الولايات المتحدة. وتنص مذكرة استخباراتية أصدرها ”أف. بي. آي” في 29 أوت الماضي، ورفعت السرية عنها مؤخرا ونشرها السيناتور عن ولاية أوريغون، رون وايدن، على أن تصرفات المسؤولين السعوديين الذين يساعدون مواطنيهم المقيمين في الأراضي الأمريكية على الفرار من البلاد لتجنب المشاكل القانونية ”تقوض العملية القضائية في الولايات المتحدة”، مؤكدة أن هذا التقييم تم ”بموثوقية كبيرة”. وجاء في المذكرة أن هؤلاء السعوديين الفارين يواجهون اتهامات مختلفة تتراوح بين مخالفات مرورية حتى جرائم خطيرة، مثل القتل والاغتصاب وتصوير أفلام إباحية يستغل فيها أطفال، حسب سجل القضايا الجنائية الخاص بولاية أوريغون. وتعد هذه الوثيقة أول اعتراف على المستوى الفدرالي بأن السلطات السعودية تقف على الأرجح وراء اختفاء عدد من مواطني المملكة بعد أن واجهوا مشاكل قانونية أثناء تواجدهم على الأراضي الأمريكية.