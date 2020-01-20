1 - من المؤسف أن حكومة فيها 41 وزيرا ويصدر عنها بيان كهذا لمجلس الوزراء.. جمل قلقة وجمل اعتراضية وضمائر تقود إلى غير فاعل محدد؟! ولا يوجد وزير يقول لا يصح أن يصاغ بيان لمجلس الوزراء بهذا الشكل.

2 - هل يصح أن يتحدث بيان مجلس الوزراء عن تقديم وزراء الصناعة والفلاحة والتجارة والصحة لمخطط نشاطاتهم في هذه القطاعات أمام مجلس الوزراء ويذكر ذلك البيان، وفي نفس الوقت يتحدث البيان عن تحضير الحكومة لمخطط نشاط الحكومة للسنوات الخمس القادمة وعرضه على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للمصادقة عليه، كما ينص على ذلك الدستور؟! وإذا كان هذا جائزا، فلماذا الحديث عن الدستور وتقديم البرنامج أمام البرلمان؟!

3 - والمؤسف أن البيان تحدث عن تبذير ما قيمته 350 مليون دولار من الخبز! والحال أن البلاد تستورد قرابة المليار دولار من مادة الخبز؟! فكيف حسب وزير التجارة هذا الرقم؟! أخشى ما نخشاه أن وزير التجارة الذي قال عنه زميله فارس مسدور إنه زور شهادته الجامعية، أخشى أن يكون حسب هذا المبلغ بطريقة فارس مسدور الذي قال إنه إذا أصبح رئيسا للجمهورية سيجعل الفلاحة الجزائرية تنتج 6 آلاف مليار دولار في العام؟! هل يعقل أن بيان مجلس الوزراء يذكر مسألة ضرورة استقبال أي امرأة في المرافق الصحية إذا جاءها المخاض؟! والحال أن قانون العقوبات يعاقب بالجريمة كل من لا يساعد مواطنا في حالة خطر.. فهل يحتاج هذا الأمر إلى تعليمة؟!

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