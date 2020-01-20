تم رفع الحصة المخصصة للحجاج الجزائريين إلى 41300 خلال موسم الحج 2020، بعدما كانت 36 ألف في السنوات الماضية، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان لمصالح الوزير الأول.

و جاء في البيان: "بعدما كان عددهم 36000 في السنوات الماضية، ارتفعت الحصة المخصصة للحجاج الجزائريين إلى 41300 خلال موسم الحج 1441هـ/2020م".

وأوضح المصدر ذاته أن "قرار اعتماد هذه الحصة، من طرف السلطات السعودية، جاء استجابة للطلب الذي تقدمت به الجزائر لرفعها بما يناسب تعداد سكانها المسجل لدى الهيئة المختصة في الأمم المتحدة".