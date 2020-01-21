تخطط إدارة، دونالد ترامب، لمضاعفة عدد الدول التي تشملها قائمة حظر السفر، لتشمل نيجيريا، بالإضافة إلى دول أفريقية وآسيوية أخرى، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة.



وقالت الصحيفة، إن الإدارة تخطط لفرض قيود على تأشيرات سبع دول جديدة، هي، بيلاروسيا وإريتريا وقيرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.



ونقلت عن مسؤولين في الإدارة قولهم، إن الدول لن تواجه جميعها حظرًا شاملًا للسفر إلى الولايات المتحدة، لكن ستُفرض قيودًا على أنواع معينة من التأشيرات، مثل تأشيرات العمل والزيارات.