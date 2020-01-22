ستبث مساء اليوم مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مقابلة الرئيس عبد المجيد تبون مع بعض مسؤولي وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة من قنوات تلفزيونية وصحافة مكتوبة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأجرى تبون صباح اليوم مقابلة صحفية مع مجموعة من مسؤولي وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة من قنوات تلفزيونية وصحافة مكتوبة، من بينها قناة البلاد، قناة الحياة، يومية المجاهد، يومية الخبر، يومية الشروق اليومي، يومية le soir dalgerie يومية le quotidien doran.