كشفت وسائل إعلام تركية، استنادا إلى شهادة صحفيين وصفوا بأنهم مقربون من دوائر صنع القرار في تركيا، سبب مغادرة أردوغان برلين على عجل وعدم حضوره مأدبة العشاء للمشاركين في مؤتمر برلين. وأفاد هؤلاء الصحفيون بأن الرئيس التركي غادر برلين فور انتهاء مؤتمر برلين حول ليبيا ولم يحضر مأدبة العشاء التي أقامتها المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب وجود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الذي يوصف في تركيا بـ”اللواء الليبي المتقاعد”.