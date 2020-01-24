استغرب نائب رئيس الأمن الولائي بعنابة، في الندوة الصحفية التي نشطها، مؤخرا، بمعية إطارات من الأمن، حول حصيلة العمل خلال السنة المنقضية، من سؤال تضمن تزايد اللاأمن والاعتداءات خاصة بالنشل وسرقة الهواتف النقالة بشوارع وطرقات المدينة في وضح النهار، مؤكدا أن مصالحه تعمل بأكثر من طاقتها الفعلية من أجل حماية الأشخاص والممتلكات والحصيلة المقدمة دليل على ذلك. يحدث ذلك في الوقت الذي تغرق فيه مختلف الأحياء والبلديات في آفة المخدرات التي تعد السبب الرئيسي في تزايد السرقات والاعتداءات، خاصة ضد النساء والفتيات اللواتي يمثلن الفريسة الأسهل للمدمنين.