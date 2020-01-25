انخفض إنتاج النفط الليبي إلى 320.154 برميل يوميا بحلول 23 جانفي بسبب الاضطرابات التي لحقت القطاع بفعل الحصار، حسبما أفادت به قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان نشرته اليوم السبت.

و تعاني ليبيا التي يبلغ متوسط إنتاجها النفطي 1.2 مليون برميل يوميا من حصار مستمر منذ أسبوع، أدى إلى إغلاق موانئ وحقول في شرق وجنوب ليبيا.

و تقدر المؤسسة الخسائر المالية الناجمة عن الحصار بقيمة تراكمية تصل إلى256.6مليون دولار حتى يوم 23 جانفي وذلك نتيجة الانخفاض الكبير في معدلات الإنتاج.

وبخصوص الغاز، أوضحت المؤسسة أن الإنتاج الليبي بلغ 50.235.527 قدم مكعب حتى 23 جانفي الجاري.

ودعت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيانها إلى "إنهاء الاقفالات و السماح لها باستئناف الإنتاج فورا، وذلك من اجل ضمان استمرار إمدادات منتجات الوقود إلى كافة المناطق ورفد دورة الاقتصاد الليبي" لافتة أنه من المتوقع وصول سبعة سفن محملة بالبنزين بغضون 31 جانفي لسد العجز في هذا المجال.