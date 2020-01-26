ستعرف رواتب القضاة زيادات معتبرة، تنفيذا للوعد الذي أطلقته السلطات العمومية لنقابة القضاة خلال الاتفاق الأخير الذي أنهى إضراب القضاة. وبحسب مصادر مطلعة، لعب وزير العدل، بلقاسم زغماتي، دورا كبيرا في إقناع أصحاب القرار بالاستجابة إلى مطلب الزيادة في أجور القضاة. خبر الزيادة في أجور القضاة، أعلنه عبد الرشيد طبي، الرئيس الأول للمحكمة العليا بمناسبة اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية مؤخرا. وكان طبي قاد وساطة بين نقابة القضاة والسلطات العمومية، أدت إلى توقيف الإضراب.