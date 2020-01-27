قرر اليوم الاثنين، ستة من اعضاء المجلس الشعبي البلدي بتبسة من منتخبي الارندي، الانسحاب من اجتماع الدورة العادية للمجلس احتجاجا على خرق قانون البلدية والقانون الداخلي وعدم احترام اجال توجيه الدعوات للاعضاء ال 33 المشكلين للمجلس.

وفي مكالمة هاتفية مع العضو حمزة توات اكد الانسحاب من الدورة لان الدعوة لم يحترم فيها اجل ال 10 ايام للانعقاد وحذر من مغبة دخول المجلس في حالة عدم استقرار بعد متابعة المير ومن معه في قضية منح صفقة النخيل بالتراضي ووجه نداء للوالي بتطبيق المادة 43 من قانون البلدية التي تنص على التوقيف التحفظي لغاية الفصل النهائي في الملف بالبراءة او الادانة.



من جهة اخرى انتقد نائب رئيس بلدية بئر مقدم ساهي السعيد قرار الوالي بتكليف العضو المرتب خامسا في قائمة الاغلبية بعد استقالة المير متهما رئيس الدائرة بتلفيق تهم الغياب والتحريض واستغلال معدات البلدية لاغراض سخصية لاستبعاده عن المنصب وكان من المفروض ان يستخلف المير من طرف المنتخب الذي يليه مباشرة في قائمة بالأغلبية والمتمثل في شخصه.