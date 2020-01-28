قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صبيحة اليوم الثلاثاء، تعازيه إلى عائلتي فقيدي حادث سقوط الطائرة العسكرية، ليلة أمس الإثنين، بولاية أم البواقي .

وغرد الرئيس تبون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول " أعزي نفسي و أعزي عائلتي الطيارين، ضحية الحادث المأساوي لسقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقي، كما أعزي كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي. رحم الله الشهيدين واسكنهما فسيح جنانه، وألهم ذويهما الصبر و السلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جهته قدم اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرتي الضحيتين وأمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها اليوم الثلاثاء حادث سقوط طائرة عسكرية ليلة أمس مخلفا استشهاد قائدها ومساعده.

وأوضح نفس المصدر أنه "أثناء القيام بطلعة ليلية أمس الإثنين 27 يناير 2020، وفي حدود الساعة العاشرة (22:00)، سقطت طائرة عسكرية من نوع سو 30 في مكان خال من السكان بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من بلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي ، مما أسفر عن استشهاد قائد الطائرة و مساعده".