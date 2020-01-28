حسم إنتر ميلان الإيطالي صفقة التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام الإنكليزي بعقد يمتد حتى جوان 2024 ، بحسب ما أعلن النادي اللومبادي الثلاثاء.

وقال إنتر في موقعه الرسمي "أصبح كريستيان دانمان إريكسن رسميا لاعبا جديدا في إنتر. انضم اللاعب الدنماركي المولود عام 1992 إلى نيراتسوري في صفقة نهائية من توتنهام، وقد وقع عقدا يممد حتى 30 جوان 2024".

وسعى إنتر جاهدا خلال فترة الانتقالات الحالية لضم الدنماركي البالغ من العمر 27 عاما والذي ينتهي عقده مع توتنهام الصيف المقبل، وبالتالي أراد الأخير التخلي عنه حاليا لكي يتجنب رحيله من دون مقابل بعد انتهاء العقد.

ولم يكشف إنتر عن قيمة الصفقة، لكن التقارير تحدثت عن أنها تصل الى قرابة 20 مليون يورو (22 مليون دولار).

وفي مقابلة له مع تلفزيون إنتر، قال إريكسن "كنت أتطلع بفارغ الصبر للانضمام (إلى النادي). من الرائع التواجد هنا، وأنا سعيد بأن أصبح اللاعب الجديد لإنتر. أنا متحمس وأتطلع لكي أقدم نفسي للمشجعين".

وكشف "سبق لي أن تعرفت على حرارتهم" لدى وصوله من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني، مضيفا "كان ترحيبا رائعا وشعوري ممتاز".

ويحل الدنماركي في إنتر بعد أن دافع عن ألوان توتنهام منذ 2013 قادما إلى النادي اللندني من أياكس أمستردام الهولندي.