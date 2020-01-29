كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الأول عبد العزيز جراد، بتمثيله في القمة الثامنة للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا المقررة غدا الخميس بعاصمة جمهورية الكونغو"برازافيل"، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان إن "رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كلف اليوم الوزير الأول بتمثيله في القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، والتي تجتمع غدا الخميس 30 جانفي 2020 في برازافيل بجمهورية الكونغو".