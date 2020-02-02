راسل النائب في البرلمان، ممثل الجالية الجزائرية، نور الدين بلمداح، الرئيس، عبد المجيد تبون، بشأن الغلاء الفاحش لتذاكر الجوية الجزائرية.

وقال بلمداح في رسالة وجهها إلى تبون، عبر حسابه الرسمي "فيسبوك"، "إن جاليتنا ضحية إرهاب الجوية الجزائرية، هذه المؤسسة الوطنية نريدها أن تكون ناجحة ورائدة، لكن ليس على حساب الخزينة العمومية وأموال جاليتنا".

واعتبر النائب إدارة المؤسسة بأنها تتصرف وكأنها فوق الجمهورية وفوق كل حسيب أو رقيب ومصاريفها تساوي أو أكبر من مداخيلها وخدماتها جد رديئة وأسعار تذاكرها جنونية وحتى تخفيضاتها يستفيد منها المقربون.

وتسأل بلمداح، كيف للخطوط الجوية تحميل جاليتنا والخزينة العمومية نفقات تصل لمائة مليون شهريا لفاتورة الهاتف المحمول لإطارات المؤسسة، وكذلك وجود ممثل لهذه المؤسسة بالخارج الذي له أجرة خيالية بالعملة الصعبة وهو لا يعرف حتى إصدار تذاكر السفر للزبائن ويلجأ لتغطية عجزه بالتعاقد مع شركة أجنبية لتقوم بذلك مكانه مقابل 20٪ عن كل تذكرة، تقتطع من الخزينة العمومية فقط لتأمين بقائه في منصبه وهذا حال الطبيب ممثل المؤسسة بجزيرة مايوركا وغيره كثير.

ودعا النائب في مجلس الشعبي الوطني، الرئيس إلى وضع مخطط استعجالي للشركة الوطنية للخطوط الجوية يعيد من خلاله هيكلتها لمؤسسة اقتصادية تدر أرباحا على الخزينة العمومية ولا تستنزفها.