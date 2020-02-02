تولت الجزائر رسميا مهامها كمنسق المجموعة الإفريقية حول القضايا الإنسانية لسنة 2020 وهذا خلال الاجتماع الأول للسفراء المنسقين لهذه المجموعة يوم الأربعاء الفارط بجنيف (سويسرا).



وبهذه المناسبة، قدم الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ولدى المنظمات الدولية الأخرى بسويسرا، رشيد بلباقي المحاور الأساسية لهذا التنسيق الذي يخص نشاطات جميع وكالات الأمم المتحدة المتواجدة بجنيف التي تهتم بالمجال الإنساني.



و في هذا الصدد، أشار بلباقي إلى أن "الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل تأدية مهمتها على أكمل وجه وإعلاء صوت المجموعة الإفريقية". كما انتهز بلباقي هذه السانحة لدعوة جميع الدول الأعضاء إلى "الاستمرار في دعم روح الوحدة والتضامن للمجموعة وتشجيع المواقف المشتركة حول المسائل التي تشكل اهتماما بالنسبة للدول الإفريقية".