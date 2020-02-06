أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، موعد مباريات دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، بعد إجراء القرعة أمس الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة.

وتنطلق منافسات ربع النهائي في الـ28 من الشهر الجاري، بلقاء يجمع بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي في مصر في جولة الذهاب، بينما يستضيف الرجاء المغربي نظيره مازيمبي الكونغولي في نفس اليوم.

وتقام يوم 29 فبراير مواجهة أخرى بين الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي في المغرب، بينما يحل الترجي التونسي ضيفا ثقيلا على الزمالك المصري خلال نفس اليوم.

وتقام في السادس من شهر مارس المقبل، 3 مباريات تجمع بين الترجي والزمالك في تونس، وصن داونز والأهلي في جنوب إفريقيا، ومازيمبي مع الرجاء في الكونغو، على أن تختتم مباريات هذا الدور في السابع من مارس، بمواجهة بين النجم الساحلي وضيفه الوداد.

تجدر الإشارة إلى أن مباراتي ذهاب الدور قبل النهائي، ستقام في أحد يومي الأول أو الثاني من مايو القادم، والإياب بعدها بأسبوع، على أن يلعب النهائي يوم 29 من نفس الشهر، حيث سيقام للمرة الأولى من مباراة واحدة بدلا من إقامته بنظام مباراتي الذهاب والإياب.