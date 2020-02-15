نجحت إدارة اتحاد العاصمة رفقة مدير مجمع "سيربور"، الذي من المقرر أن يشتري أغلبية أسهم شركة النادي العاصمي، في إقناع المدرب بلال دزيري بالعدول عن قرار استقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء في بيان على الصفحة الرسمية لنادي "سوسطارة" على الفايسبوك "عقب الاجتماع الذي عقد هذا الصباح في مقر المديرية العامة لمجمع Serport، بحضور عاشور جلول الرئيس مدير العام لمجمع Serport، لعيدوني طارق مدير الفروع للمجمع، بوعلام شندري رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، منير دبشي الأمين العام للنادي وبلال دزيري مدرب الفريق. وبعد اجتماع دام ما يقارب ساعتين، تم رفض استقالة بلال دزيري من منصبه كمدرب للفريق الأول في اتحاد العاصمة من قبل جميع الحاضرين".

وأضاف البيان "كما جدد عاشور جلول وشندري بوعلام ثقتهما في بلال دزيري لمواصلة مهمته على رأس العارضة الفنية للفريق" .

وتابع البيان "ومن جهة أخرى، أخبر عاشور جلول الحاضرين ببدء الأشغال في مركز التكوين والتدريب للفريق بعين بنيان في الأيام المقبلة".