يلتقي الوزير الأول منذ 2002 بالولاة، ومديري ورؤساء المؤسسات والهيئات الرسمية، لمناقشة تصورات وبرامج استعجالية لإخراج البلاد من الأزمة، لكن من دون جدوى تذكر باستثناء القليل جدا من الإنجازات.

لم يعد مجديا جمع الولاة مع الوزراء وإلقاء الخطب عليهم من دون أن يكون هناك تقديم كشف الحساب عن الأهداف المسطرة وما تحقق منها، إذ لم يسمع أحد عن أن أحد الولاة قدّم حسابا عن التزاماته التي قطعها على نفسه في جلسات الحكومة – الولاة، على اعتبار أن الوزراء كما الولاة ينتمون للسلطة التنفيذية، وبالتالي يقع على الولاة ما يقع على زملائهم الوزراء.

وعلى الرغم من كل الجلسات المنعقدة على مدى السنوات الماضية، لم يشعر المواطن بحدوث تغييرات تذكر، باستثناء تلك المتعلقة بتحويل أو إنهاء مهام الوالي، ليخلفه غيره متسببا في بقاء دار لقمان على حالها، بل مساهما في استفحال الأزمات المتراكمة.

وإن جاءت طبعة 2020 لهذا الاجتماع، في ظرف استثنائي يتميز بأزمة سياسية لم تطو صفحاته بعد، وظرف اقتصادي صعب تفكيك تعقيداته في وقت وجيز، فإن ما قاله عبد العزيز جراد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، قد يؤدي إلى تغيير ولو بطيء في طريقة تعاطي الولاة مع التزامات الرئيس عبد المجيد تبون الـ54.

وحسب جدول أعمال هذا اللقاء، سيعكف المشاركون على بحث إمكانية رفع القيود التي لا تزال تؤثر على التنمية المحلية، وتحسين الحوكمة الإقليمية المحلية وتخليصها من الأعباء البيروقراطية من أجل تحسين فعالية النشاط العمومي، وإشراك الجماعة المحلية في تهيئة شروط جاذبية الأقاليم من خلال تأكيد قدراتها على الإنتاج والتبادل وفقًا لقواعد الاقتصاد الليبرالي الحديث ولجذب الخبرات والتكنولوجيات والاستثمارات الوطنية والأجنبية التي تخلق الثروة.

وتراهن السلطة الجديدة على الوالي للمشاركة في تجسيد التزامات الرئيس تبون، لاسيما في الجانب الاجتماعي، وذلك باعتماد سياسة اتصال دائمة مع المواطنين، وتحمّل مسؤولية إيجاد الحلول لانشغالاتهم التي لا تخرج عن ثلاثة قطاعات هي السكن والصحة والتعليم.

وعلى مدى العقود الستة الماضية، لم يعد منصب الوالي مجرد ممثل للإدارة المركزية بل تعداه، ليكون سلطة له اليد الطولى في تعيين النواب و"الأميار" وممثلي المنظمات وهيئات المجتمع المدني، ومعاقبتهم وعزلهم، باعتباره المهندس لكل المواعيد الانتخابية، محلية كانت أو برلمانية أو حتى رئاسية.

وكان من المفروض أن تكون المجالس الولائية والبلدية، العيون التي تراقب تصرفات الولاة وأعوانهم رؤساء الدوائر، وتسييرهم للشأن المحلي، إلا أن سلطة المنتخبين أبعد ما تكون عن ممارسة الرقابة عليه لما يتمتع به الولاة من صلاحيات تفوق مرات ما هو مخول للوزراء، إلى درجة أن بعضهم لا يفرحون كثيرا عندما تتم ترقيتهم إلى رتبة أعلى، لما يوفره لهم منصب الرجل الأول في الولاية من مزايا تسيل اللعاب.

ولكن، بفضل الحراك الشعبي، بدأت نظرة السلطة للولاة وأدوارهم تتبدل تحت ضغط الشارع الذي يطالب بالتغيير العميق.. وفي مقدمتها الانفتاح على المجتمع وبخاصة الشباب الراغب في التهيكل في أحزاب أو جمعيات.

وحسب القوانين، بإمكان الولاة منح الاعتماد للجمعيات المحلية، والقدرة بالتالي على دعمها وتمويلها، من قبيل أنها مجموعات ضغط محلية توجه في صالح السكان بدل فلان أو علاّن مثلما كان سابقا.

أما سياسيا، من المنتظر أن تصنع الجمعيات المحلية خيارات الناخبين في المواعيد الانتخابية السابقة لما لها من مصداقية مكتسبة بفضل الحراك السلمي، وربما بشكل أكثر تأثيرا من الأحزاب نفسها.

عهد الاستوزار انتهى

ويعد منصب الوالي من المسالك المضمونة للوصول إلى حقيبة وزارية، إذا توفرت الشروط، جل الشروط. لكن المعضلة تكمن في نوعية تلك الشروط التي تستدعي وصفة محددة وجب على المعنيين متابعتها بصرامة ويقظة متواصلة.

وكم هم كثيرون أولئك الذين قفزوا من منصب وال إلى وزير، حيث لا يقل عددهم في حكومة سلال، وهو وال سابق، عن سبعة وهم: عبد القادر واعلي (الموارد المائية)، محمد الغازي (التشغيل والعمل)، نور الدين بدوي (الداخلية ثم وزير أول)، عبد الوهاب نوري (السياحة)، محمد مباركي (التكوين المهني)، عبد المالك بوضياف (الصحة)... إلخ.

فقد أضحى أقصر طريق للوزارة، يبدأ من بوابة المدرسة الوطنية للإدارة. ولا يختلف اثنان في تفضيل منصب الوالي على منصب الوزير، كون الأول يتمتع بصلاحيات واسعة لا يحلم بها الثاني الذي يبقى مقيدا بصلاحيات محدودة.

وأما العامل الثاني في تسريع صعود الوالي المرشح إلى مرتبة وزير، فقد كان يكمن في قدرته على تعبئة الشارع خلال الانتخابات، وبالتالي وجبت مكافأته.