تسعى قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية تيزي وزو إلى إعادة الانتشار في إقليم ولاية تيزي وزو.

أما في ما يخص قضية الطفلة نهال أشار مسؤول شار فرقها و أفرادها بإقليم ولاية تيزي وزو من خلال فتح و تشييد مقرات جديدة للرفع من نسبة تغطيتها الأمنية التي بلغت نسبتها حاليا إلى 46 بالمائة .

هذا ما أكده قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيزي وزو المقدم زواوي مقران خلال ندوة صحفية نشطها ، اليوم ، رفقة رؤساء مصالحه أشار خلالها إلى أشغال تشييد 5 مقرات فرق الدرك الوطني من بينها بكل من أقرو ، عزازقة و أث عقاشة.

فيما تحدثت مصادر أخرى عن تقرب سكان و سلطات بلدية بني زمنزر بدائرة واضية باتجاه كتيبة من كتائب الدرك الوطني الـ7 المتواجدة بالولاية لغرض دعوتها لفتح مقر لفرقة الدرك الوطني حيث تم اختيار القطعة الأرضية التي ستستقبل الهيكل على أن يسجل و يشيد من بعد إتمام الإجراءات الإدارية و هذا لمواجهة تنامي الجريمة بقرى هذا البلدية.

إعادة الانتشار يدخل ضمن مخطط التواجد الميداني لأفراد الدرك الوطني في إطار المراقبة العامة للإقليم و تفعيل العمل الجواري من أجل كسب ثقة المواطنين .

كما تحدث منشطو الندوة الصحفية عن تراجع حوادث المرور مقارنة بالسنة ما قبل الماضية بفعل الحملات التحسيسية التي نظمتها قيادة الدرك بالولاية و إلى جانب سهر الشرطة القضائية على محاربة كافة الظواهر التي نظمتها قيادة الدرك بالولاية و إلى جانب سهر الشرطة القضائية على محاربة كافة الظواهر الإجرامية و تفكيك 25 شبكة إجرامية إحداها تقوم بتهريب دولي للمخدرات و أخرى مختصة في السطو على وكالات البريد و في سجل أخرى تم تسجيل 44 جريمة إلكترونية عالجتها مصالح الدرك بتيزي وزو. من جهة أخرى، أشار مسؤول الشرطة القضائية للدرك الوطني بتيزي وزو في ما يخص قضية الطفلة نهال التي عثر عليها مقتولة بواسيف ، ملفها بين أيادي العدالة و مصالح الدرك قد أنجزت عملها في القضية هذه.