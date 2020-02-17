وافق البرلمان كالعادة على برنامج الحكومة بالأغلبية الساحقة:

1 - البرنامج الذي وقّع عليه النواب يدين برنامج الحكومة السابقة وخاصة برنامج قانون المالية الأخير!

نفس النواب الذين وافقوا على برنامج قانون المالية الذي قال عنه الوزير الأول إنه فيه مسحة إجرامية، هؤلاء هم من وافق على برنامج الحكومة الذي يلغي الصفة الإجرامية! أي أن هؤلاء النواب يلغون جريمتهم التشريعية ولا أحد يحاسبهم..

2 - كل النقاشات التي جرت في البرلمان حول برنامج الحكومة كانت عبارة عن بيانات سياسية محتواها تبرير سياسي لموقف أحزاب الأغلبية من الرئاسيات السابقة... وإعلان التوبة والالتحاق بالرئيس الجديد... لأن هذه الأحزاب كانت وما تزال دائما مع الدولة... وأن الدولة، في اعتقادهم، هي التي ضللتهم حين أوحت لهم بأن الدولة تراهن على رئيس آخر غير تبون.

3 - جل النقاشات أيضا كانت موجهة لنقد الحكومة وليس لنقد البرنامج، لأن الموجودين في القاعة يريدون أخذ أماكن الوزراء ليس إلا!

4 - طوال فترة المناقشات لبرنامج الحكومة كانت القاعة شبه فارغة من النواب.. وكان أغلب النواب يتواجدون إما في المطعم أو في المقهى لاحتساء القهوة والشاي والمشروبات، أو يتواجدون في مكاتبهم يستخدمون الهواتف الخاصة لحل مشاكلهم؟!

5 - كل الناس يعرفون أن هذا البرلمان غير شرعي مزقه الفساد، لأن العديد من النواب رفعت عنهم الحصانة وهم في السجون، وبعضهم الآخر تجري عمليات رفع الحصانة عنهم... والغالبية العظمى اشتروا أماكنهم في البرلمان بالشكارة، ومع ذلك تأتي الحكومة لأخذ شرعية مخططها من برلمان لاشرعي... خاصة وأن العديد من النواب مارسوا الكذب العلني على الشعب حين أعلنوا استقالتهم أو تجميد العضوية... ثم عادوا الآن إلى أحضان المجلس؟!

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