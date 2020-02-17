عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الإثنين، المنسق السابق لهيئة الوساطة والحوار كريم يونس وسيطا للجمهورية.

وكان رئيس الجمهورية قد استقبل كريم يونس بمقر رئاسة الجمهورية.

وكان كريم يونس ترأس لجنة الحوار الصيف الماضي.

وأكد كريم يونس، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، أنه من مهام هذه الهيئة "السهر على احترام حقوق المواطنين من طرف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية" وتحسين الخدمة العمومية وبالتالي المساهمة في "بناء جزائر جديدة تكون أكثر عدلا وإنصافا".

وأضاف "تفضل بتكليفي بمهمة حساسة ودقيقة حيث عينني وسيطا للجمهورية وأنا واعي بوزن وبعد هذه المهمة في المساهمة في بناء جزائر جديدة تكون أكثر عدلا وإنصافا واستجابة لتطلعات كل المواطنين".

واعتبر يونس، أن إنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية "كآلية جديدة لضبط وتنظيم الدولة تفرض نفسها بسبب الدور الذي يمكن لها أن تقوم به كوظيفة الوساطة والتحكم لدى المواطنين ومحيطهم" وهذا بالنظر إلى الدور المنوط بها وهو "السهر على احترام الحقوق والحريات من طرف الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمنشآت" وبالتالي تحسين الخدمة العمومية.

وأكد وسيط الجمهورية بهذا الخصوص أن كل "مواطن يحس أن حقا من حقوقه قد انتهك بإمكانه اللجوء إلى وسيط الجمهورية والسهر على توجيهه نحو السلطات المختصة".

كما لكل شخص الحق في أن "يعلن عن طارئ معين في حدود ما ينص عليه القانون ويمكن لوسيط الجمهورية أن يجمع كل المعلومات التي يراها ضرورية في أي قضية تعرض عليه مهما كانت طبيعتها إلا ما تعلق بقضايا أمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية"، يضيف يونس.

والتزم كريم يونس بالقيام بهذه المهمة بكل ضمير ووعي وأن يكون في مستوى الخدمة كوسيط للجمهورية.