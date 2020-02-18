أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم وضع آلية خاصة تحت وصاية وزارة العدل لاسترجاع الأموال المحولة إلى الخارج.

وأوضح بلحيمر على أمواج الإذاعة الوطنية أن "استرجاع المال المحول والمنهوب سيشرع فيه بطريقة حازمة و مدروسة".

وفي رده على سؤال حول طرق استرجاع جزء من الأموال المحولة إلى الخارج أكد الوزير أنه "سيتم وضع آلية تحت الوصاية النشطة لوزارة العدل"، مقرا بأنه "سيكون من الصعب استرجاع كل تلك الأموال".

وذكر في هذا الخصوص بأن عملية استرجاع الأموال المحولة تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد المصدقة في 2005.كما أشار بلحيمر إلى أن مستوى تطبيق هذه اللائحة يختلف من بلد إلى آخر فهناك من جهة أولى بلدان مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وألمانيا التي تكون بشكل عام مستعدة للتعاون من أجل إعادة الأموال المحولة وهناك من جانب آخر بلدان مثل فرنسا حيث تتواجد معظم الأموال الجزائرية كون هذا البلد "أكثر تساهلا" مع مثل هذه الأموال.

وتابع قوله أن القوانين الفرنسية على سبيل المثال "تشير إلى إمكانية استرجاع الأموال المحولة ولكن ليس بإعادتها للبلدان الأصلية وإنما لضخها في الخزينة العمومية الفرنسية آو في صندوق مخصص لتمويل وكالة التعاون والمساعدة على التنمية".

كما تطرق بلحيمر من جانب آخر إلى الأهداف التي حددتها الحكومة من أجل إنجاح التجديد الاقتصادي والاجتماعي القائم على النشاطات التي تكون فيها كثافة في تشغيل اليد العاملة وترقية الموارد المحلية الطبيعية والبشرية مع إصلاح عميق لمجال الأعمال ومكافحة "لوبيات الاستيراد" من أجل "القضاء على النظام الريعي والاقتصاد الموازي والبيروقراطية".

وأشار بلحيمر إلى عدم الاستقرار القانوني الذي أثر على المجال الاقتصادي خلال السنوات الفارطة سيما مع قانون للصفقات العمومية تطرأ عليه تغييرات كل ستة اشهر.وقد جاء مخطط عمل الحكومة من أجل "الخروج من هذا الحقل المليء بالألغام والخراب".

وفي معرض إجابته على سؤال حول تمويل البرامج المدرجة في هذا المخطط أكد الوزير أن الحكومة لن تستغل بكثرة احتياطات الصرف من أجل ذلك موضحا أنه "إذا كنت ريعيا فانك ستقول لازال لدي هامش من سنتين لتمويل مختلف المشاريع و لكن نية الحكومة ليست كذلك".

أما عن اجتماع الحكومة بالولاة فقد نوه الناطق الرسمي للحكومة "بالورشة الكبرى" التي أطلقت في هذا الاجتماع حول ثلاثة محاور كبرى تتمثل في الإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي و مكافحة البطالة مع إصلاح سريع للأنظمة الجبائية والمالية والميزانية والبنكية. وشدد بهذا الخصوص على "ضرورة التحلي بالجرأة من أجل إصلاح بنكي سريع ومكثف بهدف امتصاص السيولة الموجودة في السوق غير الرسمية". وخلص في الأخير إلى التأكيد بوجوب مراجعة النظام الوطني للإحصائيات و الإستشراف مضيفا أنه "من غير المتصور وضع خطط معقولة بإحصائيات قديمة".